Норри рассказал, как повлиял дождь на матч против Андухара на Уимблдоне

Великобританский теннисист Кэмерон Норри рассказал, как повлиял дождь на матч в первом круге Уимблдона против испанца Пабло Андухара (6:0, 7:6 (7:3), 6:3). Матчи первого круга турнира были прерваны из-за погодных условий.

«Очевидно, это была сложная игра из-за задержек, необходимости останавливать матч и потом продолжать. Особенно в конце, когда у нас была пара матч-пойнтов, остановка и необходимость играть снова. Это может занять либо пять минут, либо три часа. Я была готова ко всему», — цитирует Норри ATP Tour.

Во втором круге турнира 26-летний Норри сыграет против 25-летнего испанца Хауме Мунара.