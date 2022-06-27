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Сегодня, 22:45

Норри рассказал, как повлиял дождь на матч против Андухара на Уимблдоне

Алексей Еремин
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Великобританский теннисист Кэмерон Норри рассказал, как повлиял дождь на матч в первом круге Уимблдона против испанца Пабло Андухара (6:0, 7:6 (7:3), 6:3). Матчи первого круга турнира были прерваны из-за погодных условий.

«Очевидно, это была сложная игра из-за задержек, необходимости останавливать матч и потом продолжать. Особенно в конце, когда у нас была пара матч-пойнтов, остановка и необходимость играть снова. Это может занять либо пять минут, либо три часа. Я была готова ко всему», — цитирует Норри ATP Tour.

Во втором круге турнира 26-летний Норри сыграет против 25-летнего испанца Хауме Мунара.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/hurkacz-davidovich-fokina-wimbledon-2022-r1
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