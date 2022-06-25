Американец Фритц выиграл турнир в Истборне

14-я ракетка мира, американец Тэйлор Фритц стал чемпионом турнира в британском Истборне.

В финале она обыграл своего соотечественника Максима Кресси, занимающего 60-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:2, 6:7, 7:6. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 697 405 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 3) — Максим Кресси (США) — 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)