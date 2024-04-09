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Сегодня, 20:16

Зверев вышел в третий круг «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев обыграл австрийца Себастьяна Офнера во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 19 минут.

Зверев сыграет в третьем круге с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция, 12).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 5) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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