Зверев вышел в третий круг «мастерса» в Монте-Карло
Немец Александр Зверев обыграл австрийца Себастьяна Офнера во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 19 минут.
Зверев сыграет в третьем круге с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция, 12).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 5) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4
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