Зверев обыграл Карреньо-Бусту и прошел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5.
Таким образом, Зверев прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем игры между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 13) — 6:2, 7:5
Следующий соперник
Андрей Рублев (Россия, 5) — Янник Синнер (Италия, 9)
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