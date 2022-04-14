Зверев обыграл Карреньо-Бусту и прошел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5.

Таким образом, Зверев прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем игры между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 13) — 6:2, 7:5

Следующий соперник

Андрей Рублев (Россия, 5) — Янник Синнер (Италия, 9)