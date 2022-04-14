Тарпищев высказался о словах экс-тренера Джоковича, поддержавшего российских спортсменов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о словах экс-тренера Новака Джоковича, Николы Пилича, поддержавешего российских спортсменов.

«Нас многие поддерживают! Мы везде играем. Вопрос только виз. Многие иностранцы с российскими спортсменами, они поддерживают наших ребят. И это неудивительно», — сказал Тарпищев «СЭ».

Пилич — бывший тренер первой ракетки мира Джоковича, который работал его руководством с 12 до 16 лет.