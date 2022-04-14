Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло над Пабло Карреньо-Бустой (6:2, 7:5).

«Для второго матча в сезоне на грунте я не могу слишком сильно жаловаться. Да, немного потерял концентрацию во втором сете. Но нужно учитывать, что мой соперник умеет отлично играть. Я рад, что закончил матч в двух сетах. Чтобы побеждать на крупнейших турнирах вроде «Мастерсов» или «Большого шлема», нужно действовать агрессивно. Я не выиграю турниры, просто отбивая мяч.

Эта победа меня радует, особенно на грунтовом корте. Здесь игра идет медленнее. Очень важно получить уверенность в собственных силах на подаче», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира в Монте-Карло немецкий теннисист встретится с победителем пары Андрей Рублев — Янник Синнер.