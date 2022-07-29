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Сегодня, 23:18

Немецкий теннисист Александр Зверев не выступит на турнире в Монреале

Виктория Кравченко
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Немецкий теннисист Александр Зверев пропустит турнир в Монреале (Канада). Его заменит финн Эмиль Руусувуори, занимающий 42-е место в рейтинге ATP.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Зверев тяжело травмировал ногу в матче с Рафаэлем Надалем. Из-за этого ему пришлось пропустить Уимблдон. Ранее Зверев подтвердил, что выступит на турнире в Токио (Япония) с 3 по 10 октября.

Сообщалось, что футболист успеет восстановиться к Открытому чемпионату США (US Open), который пройдет с 29 августа по 11 сентября. Турнир в Монреале начнётся 7 августа и продлится неделю.

Александр Зверев (теннис)
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