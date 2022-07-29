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Сегодня, 23:45

Баутиста Агут прокомментировал выход в финал турнира в Кицбюэле

Алексей Еремин
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Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут прокомментировал выход в финал турнира в Кицбюэле (Австрия).

«Это был очень тяжелый финал, — цитирует Баутиста Агута ATP Tour. — При счете 5:4 у меня было три матчбола, но Рамос-Виньолас играл очень хорошо. Поэтому я очень рад этой тяжелой победе на таком покрытии».

34-летний Баутиста Агут обыграл соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа в полуфинале турнира. В финале испанец проведет игры с победителем в паре Филип Мисолич (Австрия, WC) — Янник Ханфманн (Германия).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/bautista-agut-ramos-vinolas-kitzbuehel-2022-friday
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