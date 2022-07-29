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Сегодня, 22:52

Алькарас обыграл аргентинца Баньиса и вышел в полуфинал турнира в Умаге

Алексей Еремин
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл аргентинца Факундо Баньиса в четвертьфинале турнира в Умаге (Хорватия).

Игра длилась 1 час и 24 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:4.

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с итальянцем Джулио Дзеппьери.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Факундо Баньис (Аргентина) — 6:0, 6:4

Теннис
Карлос Алькарас
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