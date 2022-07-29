Алькарас обыграл аргентинца Баньиса и вышел в полуфинал турнира в Умаге
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл аргентинца Факундо Баньиса в четвертьфинале турнира в Умаге (Хорватия).
Игра длилась 1 час и 24 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:4.
В полуфинале турнира Алькарас сыграет с итальянцем Джулио Дзеппьери.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Факундо Баньис (Аргентина) — 6:0, 6:4
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