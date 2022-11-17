Надаль заявил, что закончил сезон не так, как ему хотелось

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на итоговом турнире ATP над норвежским теннисистом Каспером Руудом (7:5, 7:5).

Ранее Надаль выбыл из борьбы за выход в плей-офф. Теннисист проиграл два первых матча и поединок против норвежца стал для него заключительным в этом сезоне.

«Я хорошо тренировался. Просто, наверное, провел недостаточно матчей, чтобы быть на том уровне, который мне нужен. Не хватило уверенности после шести тяжелых месяцев. Я согласен с тем, что сезон закончился не так, как я хотел, но, по крайней мере, я закончил его победой. Это важно, последний официальный матч в сезоне, поэтому я рад этому. Я смог победить очень сильного игрока», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине. Призовой фонд состязания 14,75 миллиона долларов.