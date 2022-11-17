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Сегодня, 17:56

Надаль выиграл свой заключительный матч на Итоговом турнире ATP

Иван Шитик
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанский теннисит Рафаэль Надаль победил норвежца Каспера Рууда на Итоговом турнире ATP. Испанец выиграл в двух сетах — 7:5, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты.

Надаль одержал первую победу на турнире после двух поражений подряд. Он досрочно лишился шанса выйти в плей-офф.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 7:5, 7:5

Каспер Рууд
Рафаэль Надаль
1
3
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