Надаль выиграл свой заключительный матч на Итоговом турнире ATP
Испанский теннисит Рафаэль Надаль победил норвежца Каспера Рууда на Итоговом турнире ATP. Испанец выиграл в двух сетах — 7:5, 7:5.
Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты.
Надаль одержал первую победу на турнире после двух поражений подряд. Он досрочно лишился шанса выйти в плей-офф.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 14 750 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 7:5, 7:5
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