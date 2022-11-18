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Сегодня, 02:06

Тэйлор Фритц вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский теннисист Тэйлор Фритц одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Американец занял второе место в зеленой группе и вышел в плей-офф турнира. Ранее из этой группы в полуфинал вышел норвежец Каспер Рууд.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Тэйлор Фритц (США, 8) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2

Теннис
Тэйлор Фритц
Феликс Оже-Альяссим
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