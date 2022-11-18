Тэйлор Фритц вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Американский теннисист Тэйлор Фритц одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Американец занял второе место в зеленой группе и вышел в плей-офф турнира. Ранее из этой группы в полуфинал вышел норвежец Каспер Рууд.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Тэйлор Фритц (США, 8) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2