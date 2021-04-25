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Надаль выиграл турнир ATP в Барселоне

20:50
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Барселоне (Испания).

В финале Надаль победил грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Матч длился 3 часа и 39 минут.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 6:7 (6:8), 7:5

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