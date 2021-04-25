Надаль выиграл турнир ATP в Барселоне
20:50
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Барселоне (Испания).
В финале Надаль победил грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Матч длился 3 часа и 39 минут.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 6:7 (6:8), 7:5
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