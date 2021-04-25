Карацев проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде
20:38
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финале турнира ATP в Белграде (Сербия) — 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).
Встреча продолжалась 2 часа и 30 минут.
Напомним, в полуфинале турнира россиянин обыграл Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4).
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 650 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Маттео Берреттини (Италия, 2) — Аслан Карацев (Россия, 3) — 6:1, 3:6, 7:6 (7:0)
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