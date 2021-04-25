Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Карацев проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде

20:38
Аслан Карацев. Фото AFP
Аслан Карацев. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финале турнира ATP в Белграде (Сербия) — 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).

Встреча продолжалась 2 часа и 30 минут.

Напомним, в полуфинале турнира россиянин обыграл Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 650 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Маттео Берреттини (Италия, 2) — Аслан Карацев (Россия, 3) — 6:1, 3:6, 7:6 (7:0)

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Шевченко прокомментировала победу над Андраде на UFC 261
«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле
СДК КХЛ убрал из финала главную звезду плей-офф. Прав ли комитет?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
22
Офсайд