Тарпищев прокомментировал поражение Карацева в финале турнира в Сербии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Аслана Карацева в финале турнира ATP 250 в Белграде против итальянца Маттео Береттини со счетом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).

«Считаю, что Аслан сегодня выиграл, — сказал Тарпищев «СЭ». — Ведь это первый грунтовый турнир, на котором он в каждом круге имел столь серьезных соперников. Он выдержал эту напряженную борьбу в течение недели, дорогого стоит. Карацев готов играть на турнире Большого шлема, потому что там через день играют. Он получил невероятную нагрузку от Джоковича — 3 часа 27 минут. Она неадекватна, не успел восстановиться. Несмотря на это, он искал варианты для победы, и реально мог выиграть. Поздравляю Аслана, который сейчас является полноценным игроком мировой элиты, со вторым местом».

В полуфинале турнира в Сербии Карацев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трехсетовом матче — 7:5. 4:6, 6:4.

На следующей неделе Карацев играет на турнире в Мюнхене. Тарпищев посоветовал теннисисту считать турнир тренировочным.

«Я бы, честно говоря, на месте Аслана отдохнул. Но раз он там заявлен, значит, нужно играть этот турнир как тренировочный, невзирая на результаты. Я бы не напрягался, потому что нужно готовиться к «Ролан Гарросу». Этот турнир можно использовать как полноценную тренировку», — добавил Тарпищев.

(Екатерина Звенигородская)