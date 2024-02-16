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16 февраля, 10:20

Надаль сообщил, что сделает заявление о своем будущем перед «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что по-прежнему думает о завершении карьеры после этого сезона.

«Это будет мой последний год, но я не подтверждаю это на 100 процентов. Я буду продолжать идти вперед день изо дня. Я выскажусь перед «Ролан Гаррос». Мне нужно несколько месяцев, чтобы все обдумать с осторожностью. Но может случиться все что угодно, поэтому я не могу все решить за несколько месяцев, после того как год провел без конкуренции», — заявил теннисист.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе (Катар), однако отметил, что постарается подготовиться к участию в «мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который состоится с 4 по 17 марта. Открытый чемпионат Франции пройдет с 20 мая по 9 июня 2024 года.

37-летний Надаль — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», в том числе он рекордные 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос».

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/this-is-going-to-be-my-last-year-but-i-dont-confirm-it-100-rafael-nadal-continues-to-reiterate-stance-on-career-ending
Теннис
Рафаэль Надаль
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