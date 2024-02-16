Алькарас заявил, что намерен вернуть себе звание первой ракетки мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас надеется, что в скором времени вернется на первую строчку мирового рейтинга АТР.

«Это моя цель, нужно обязательно ставить перед собой цели. Я стараюсь двигаться вперед, чтобы это реализовать. Многие сильные игроки сейчас борются за первое место в рейтинге, будет тяжелая битва. Надеюсь, скоро я смогу вернуться на первую строчку», — приводит Tennis Head слова Алькараса.

На данный момент рейтинг АТР возглавляет серб Новак Джокович (9855 очков). Алькарас является второй ракеткой мира (9255). На третьем месте в мировой классификафии располагается россиянин Даниил Медведев (8765).

20-летний испанец является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), а также 12 турниров ATP в одиночном разряде.