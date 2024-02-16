Вторая ракетка мира Алькарас заявил, что не считает себя звездой

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как относится к тому, что соперники называют его звездой.

«Я не считаю себя звездой, я считаю себя очень хорошим игроком. Для меня звезды — это Джокович, Рафа, Федерер и некоторые другие теннисисты. Я добился великих вещей, но мне еще многое предстоит сделать», — приводит Marca слова Алькараса.

В 16-летнем возрасте Алькарас выиграл чемпионат Европы по теннису, а с 2019 года он стал регулярно выступать в профессиональных турнирах. 20-летний испанец является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023) и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

На данный момент Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге АТР.