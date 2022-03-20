Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 04:56

Надаль в трех сетах обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл соотечественника Карлоса Алькараса со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. Надаль сделал 3 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. У Алькараса одна подача навылет, 3 ошибки на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В финале Надаль встретится с американцом Тэйлором Фрицем, который в полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублева.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Карлос Алькарас (Испания, 19) — 6:4, 4:6, 6:3

Рафаэль Надаль
1
Читайте также
Американцы устроили акцию протеста из-за двухметрового трансгендера. Но пловчихе-рекордсменке все нипочем
«Драго» не испортил английскую вечеринку. Александр Волков сдался Тому Аспиналлу в главном бою UFC в Лондоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фритц о победе над Рублевым: «Я определенно провел свой лучший матч на турнире»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости