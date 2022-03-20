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Фритц о победе над Рублевым: «Я определенно провел свой лучший матч на турнире»

Американец Фритц прокомментировал победу над Рублевым на турнире в Индиан-Уэллсе
Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Тейлор Фритц подвел итоги полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе против россиянина Андрея Рублева (7:5, 6:4).

«Сегодня я определенно провел свой лучший матч на турнире. Я был намного агрессивнее и намного увереннее в своих ударах, в то время как в других матчах я, возможно, играл немного осторожнее. Я действительно пытался навязать свою игру. Это удивительно. Поддержка, которую я получил от болельщиков, была потрясающей, и они действительно подтолкнули меня вперед. Я бы не смог этого сделать, если бы у меня не было здесь всей этой поддержки, так что спасибо вам», — приводит слова Фритца официальный сайт ATP.

В финале турнира Фритц встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Рафаэль Надаль (Испания).

Андрей Рублев
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Рублев уступил Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
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