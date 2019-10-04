Надаль не сыграет на турнире в Шанхае

Испанец Рафаэль Надаль? сообщил, что отказался от участия в турнире в Шанхае. По его словам, ему нужно восстановиться после травмы. Соревнования пройдут 6-13 октября.

— Я с большой грустью объявляю, что не смогу сыграть в Шанхае в этом году, — цитирует Надаля официальный сайт турнира. — Как вы знаете, у меня было воспаление левого запястья во время Кубка Лейвера, и у меня не было времени на восстановление и тренировки, чтобы быть готовым к этому великолепному турниру. Я надеюсь вернуться в Шанхай в 2020 году.