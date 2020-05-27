Россиянин Даниил Медведев предположил, как коронавирус отразится на теннисе. Сезон из-за пандемии прерван до июля.

— Мне кажется, теннису будет в этом плане тяжелее, чем остальным, — цитирует Медведева GQ. — Многие виды спорта могут существовать за счет национальных чемпионатов, может быть, даже межконтинентальных первенств. А теннис — настолько интернациональный вид, что у нас все время турниры в разных странах, на разных континентах, игроки прилетают со всего мира.

Возникает вопрос: что, если люди справятся с пандемией, но останется несколько стран, где будут по-прежнему закрыты границы? Как поступить с теми, кто не сможет играть на турнирах, это ведь нечестно. Как с этим будет справляться ATP, пока неизвестно.

Но я все равно уверен, что в какой-то момент ситуация нормализуется, мир станет таким, как прежде, можно даже сказать, мы особо не будем вспоминать о том, что произошло.

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. 3968 человек умерли, выздоровели — 142208.