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Монфис уступил Баэне во втором раунде турнира в Белграде

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Испанский теннисист Роберто Карбальес Баэна победил француза Гаэля Монфиса (6:1, 3:6, 7:6 (7:4)) в матче второго раунда турнира АТР в Белграде (Сербия).

Матч продолжался два часа и 33 минуты. В 1/4 финала соперником испанца станет аргентинец Федерико Дельбонис.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 511 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) — Гаэль Монфис (Франция, 2) — 6:1, 3:6, 7:6 (7:4)

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