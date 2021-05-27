Монфис уступил Баэне во втором раунде турнира в Белграде
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Испанский теннисист Роберто Карбальес Баэна победил француза Гаэля Монфиса (6:1, 3:6, 7:6 (7:4)) в матче второго раунда турнира АТР в Белграде (Сербия).
Матч продолжался два часа и 33 минуты. В 1/4 финала соперником испанца станет аргентинец Федерико Дельбонис.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Belgrade Open
Призовой фонд 511 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) — Гаэль Монфис (Франция, 2) — 6:1, 3:6, 7:6 (7:4)
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