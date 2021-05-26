Федерер: «Хочу выиграть больше, иначе не мучился бы целый год с операциями»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о карьере и дальнейших целях, которые поставил перед собой.

«Спокойно смотрю на свою карьеру и жизнь. Знаю, что сейчас – последняя большая возможность добиться чего-то значительного. Так и происходит, когда достигаешь таких высот, как я.

Я хочу выиграть больше, иначе не мучился бы целый год с операциями, пятью неделями на костылях и восстановлением. Искренне верю, что смогу сделать это снова. Но сначала должен доказать себе, что тело может принять этот вызов. Психологически уже готов», - приводит слова Федерера GQ.

Федерер — двадцатикратный победитель турниров Большого шлема. Более года он не выступал из-за проблем со здоровьем. В марте 2021 года сыграл на турнире ATP в Дохе, где дошел до четвертьфинала. А в мае вылетел во втором круге турнира АТР 250 в Женеве.