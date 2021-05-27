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Джокович вышел в полуфинал турнира в Белграде

16:14
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP в Белграде.

В четвертьфинале серб победил Федерико Корию из Аргентины со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.

В полуфинале Джокович встретится с победителем матча Андрей Мартин (Словакия) — Душан Лайович (Сербия).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 511 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:1, 6:0

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