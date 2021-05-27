Джокович вышел в полуфинал турнира в Белграде
16:14
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP в Белграде.
В четвертьфинале серб победил Федерико Корию из Аргентины со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.
В полуфинале Джокович встретится с победителем матча Андрей Мартин (Словакия) — Душан Лайович (Сербия).
Белград (Сербия)
Турнир ATP Belgrade Open
Призовой фонд 511 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:1, 6:0
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