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«Мне все нравится». Рублев — о тренировках во время самоизоляции

04:55
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Российский теннисист Андрей Рублев признался, что доволен тренировками во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В июле он сыграет на выставочном турнире в Белграде.

— Свой уровень оценить сложно без матчей, без реальных турниров. Но то, как я тренируюсь, как играю [на тренировках] - мне все нравится, — цитирует ТАСС Рублева. — Когда придет время, посмотрим, на каком уровне я нахожусь.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8670765

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