Российский теннисист Андрей Рублев признался, что доволен тренировками во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В июле он сыграет на выставочном турнире в Белграде.

— Свой уровень оценить сложно без матчей, без реальных турниров. Но то, как я тренируюсь, как играю [на тренировках] - мне все нравится, — цитирует ТАСС Рублева. — Когда придет время, посмотрим, на каком уровне я нахожусь.