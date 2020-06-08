«Мне все нравится». Рублев — о тренировках во время самоизоляции
04:55
Российский теннисист Андрей Рублев признался, что доволен тренировками во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В июле он сыграет на выставочном турнире в Белграде.
— Свой уровень оценить сложно без матчей, без реальных турниров. Но то, как я тренируюсь, как играю [на тренировках] - мне все нравится, — цитирует ТАСС Рублева. — Когда придет время, посмотрим, на каком уровне я нахожусь.
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