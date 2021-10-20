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В Австралии рассказали, при каких условиях теннисисты получат визу для участия в Australian Open

09:38
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Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук рассказал, при каких условиях теннисисты получат визу для въезда в страну и участия в Australian Open.

«У меня есть сообщение для всех, кто хочет посетить Австралию. Вам нужно будет сделать двойную вакцинацию. Это единое требование, не только для теннисистов», — приводит слова Хоука APNews.

Отметим, что для австралийских спортсменов вакцинация против коронавируса объявлена обязательной.

Australian Open пройдет с 17-го по 30 января в Мельбурне.

Дополнительная информация:

https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-sports-entertainment-health-australia-3864ffd0c04936f282e364963400d5ef

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