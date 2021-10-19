«Стратегии никакой нет». Хачанов и Рублев — о первом матче на Кубке Кремля
21:16
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев поделились своей стратегией во время первого матча в парном разряде Кубка Кремля против австралийцев Люка Сэвилла и Джона-Патрика Смита.
Россияне одержали победу со счетом 6:2, 7:5.
Хачанов: «Стратегия «Бей и беги».
Рублев: «На самом деле, стратегии никакой нет (смеется). Мы стараемся играть от приема, потом уже что получится. Они (австралийцы. — Прим. «СЭ») переговаривались, что-то обсуждали. А мы ничего не обсуждали. Для нас это больше словить условия, почувствовать матчевый корт, привыкнуть и еще больше подготовиться к одиночным играм».
Следующими соперниками россиян станут победители пары Арри Хелиоваара/Матве Мидделкоп (Финляндия/Нидерланды) — Аслан Карацев/Ричард Музаев (Россия).
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