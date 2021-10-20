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Качмазов проиграл Кории в первом круге Кубка Кремля

Россиянин Качмазов проиграл аргентинцу Кории в первом круге Кубка Кремля
13:31
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Российский теннисист Алибек Качмазов уступил аргентинцу Федерико Кории в первом круге Кубка Кремля — 2:6, 7:5, 2:6.

Во втором круге Кория встретится с литовцем Рикардасом Беранкисом.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Федерико Кория (Аргентина) — Алибек Качмазов (Россия, WC) — 6:2, 5:7, 6:2

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Иван Торопцев все материалы автора
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