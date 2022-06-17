В ФТР оценили результат Хачанова на турнире в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Карена Хачанова в четвертьфинале турнира ATP в Галле.

Россиянин в трех сетах уступил немцу Оскару Отте (6:4, 6:7 (5:7), 4:6).

«Хачанов возвращается к той форме, к которой мы все привыкли. Он набирает свои былые кондиции. Это не может не радовать, конечно же. У каждого спортсмена в карьере бывают не самые удачные полосы. Надеюсь, что этот не самый положительный отрезок уже закончился для Карена. Я считаю, что четвертьфинал на турнире в Галле — неплохой результат, достойно выступил. Понятное дело, что хочется выигрывать каждый матч подряд, но так не бывает, к сожалению», — сказал Селиваненко «СЭ».