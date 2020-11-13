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Медведев: «Всем будет сложно на Итоговом турнире»

18:39
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Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта Итогового турнира года АТР.

«Я очень люблю играть, когда на трибунах много болельщиков, тем более, на крутах стадионах. Мои конфликты с болельщиками в прошлом, сейчач хочется их видеть уже, поэтому для меня это не будет никаким преимуществом пустые трибуны. Сейчас всем будет сложно из-за усталости, в частности, и Циципасу, которому предстоит защищать титул», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Итоговый турнир года пройдет в Лондоне на следующей неделе. Соперниками Медведева по группе будут Новак Джокович, Диего Шварцман и Александр Зверев.

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