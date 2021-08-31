Медведев вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов мира. В него второй год подряд вошел россиянин Даниил Медведев, который занимает седьмое место. Его суммарный доход за год составил 13,9 миллиона долларов. Из них 5,9 миллиона это призовые, а еще 8 миллионов — спонсорские и рекламные контракты.

Самым высокооплачиваемым теннисистом мира является швейцарец Роджер Федерер. При этом 40-летний спортсмен лидирует уже 16-й год подряд. За последний год он заработал 90,6 миллиона. Примечательно, что непосредственно игра в теннис ему принесла всего 1 процент этой суммы или 0,6 миллиона долларов, а остальное это рекламная и спонсорская деятельность.

На втором месте идет японка Наоми Осака с доходом в 60,1 миллиона (из них 5,1 миллиона призовых). Замыкает тройку американка Серена Уильямс, у которой 41,8 миллиона (1,8 миллиона — призовые).

Далее идут серб Новак Джокович (38 миллионов) и испанец Рафаэль Надаль (27).

Топ-10 самый высокооплачиваемых теннисистов мира в 2021 году по версии Forbes:

1. Роджер Федерер (Швейцария) — 90,6 миллиона долларов

2. Наоми Осака (Япония) — 60,1

3. Серена Уильямс (США) — 41,8

4. Новак Джокович (Сербия) — 38

5. Рафаэль Надаль (Испания) — 27

6. Кей Нисикори (Япония) — 26

7. Даниил Медведев (Россия) — 13,9

8. Доминик Тим (Австрия) — 8,9

9. Стефанос Циципас (Греция) — 8,1

10. Эшли Барти (Австралия) — $ 5,8 млн