Медведев ответил на вопрос о геях в мужском теннисе

Россиянин Даниил Медведев высказал свое мнение по поводу признания в нетрадиционной сексуальной ориентации в мужском теннисе. По словам 25-летнего спортсмена, ему неизвестно, есть ли геи среди теннисистов.

«Думаю, что если бы кто-то совершил каминг-аут в ATP-туре, то все стали бы более открытыми, — цитирует Медведева официальный сайт US Open. — Есть ли геи в ATP-туре? Могу сказать лишь то, что пока кто-то не совершит каминг-аут, точно об этом утверждать нельзя. По крайней мере, если этот человек не твой лучший друг.

Здорово, что на US Open поддержали инициативу проведения Дня гордости. ATP делает хорошую работу, говоря о том, что игроки в случае каминг-аута могут чувствовать себя в безопасности. Это все, что я могу сказать по этой теме. Думаю, все игроки лишь порадуются за того парня, который сделает подобное заявление".

Напомним, Медведев победил немца Доминика Кепфера (6:4, 6:1. 6:2) в матче второго раунда US Open. Следующим соперником Медведева станет испанец Пабло Андухар.