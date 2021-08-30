Карацев опустился на одну позицию в рейтинге ATP

Российский теннисист Аслан Карацев сместился с 24-й на 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте организации.

Россиянин Даниил Медведев занимает вторую позицию, Андрей Рублев идет на седьмой строчке, Карен Хачанов — на 28-й.

В топ-10 рейтинга за неделю изменений не произошло:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9980;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 8240;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815;

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 6995;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6400;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4125;

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3580...

25 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2109...

28 (28) Карен Хачанов (Россия) — 2010.