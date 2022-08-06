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Сегодня, 08:50

Медведев сыграет с Норри в финале турнира в Лос-Кабосе

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Кэмерон Норри.
Фото Global Look Press

Британский теннисист Кэмерон Норри обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима за 2 часа и 20 минут в полуфинале турнира в Лос-Кабосе со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

В финале 26-летний Норри сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel

Призовой фонд 822 110 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кэмерон Норри (Великобритания, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 3:6, 6:3.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/loscabos/2022/
Теннис
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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