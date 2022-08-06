Медведев сыграет с Норри в финале турнира в Лос-Кабосе
Британский теннисист Кэмерон Норри обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима за 2 часа и 20 минут в полуфинале турнира в Лос-Кабосе со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
В финале 26-летний Норри сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel
Призовой фонд 822 110 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кэмерон Норри (Великобритания, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 3:6, 6:3.
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