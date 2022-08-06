Медведев назвал полуфинал с Кецмановичем в Лос-Кабосе очень сложным

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Лос-Кабосе (Мексика).

В полуфинальном матче первая ракетка мира обыграл четвертого сеяного на турнире серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:0), 6:1.

«Это был очень сложный матч. Он отлично начал, весь первый сет провел на высочайшем уровне. Так много сложно заработанных очков, так много розыгрышей, где я чувствовал, что близок к тому, чтобы потерять преимущество. Тай-брейк тоже был великолепен», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Он также прокомментировал поведение болельщиков на матче.

«Я выиграл потрясающее очко (о начале тай-брейка), поэтому и подумал: «Этот момент был очень хорош, давайте попробуем это усилить», — добавил он.

В финале Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри.