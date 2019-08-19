Медведев стал пятым в чемпионской гонке АТР

Опубликована новая версия чемпионской гонки АТР.

Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — швейцарец Роджер Федерер.

Российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в Цинциннати поднялся на пятое место. Карен Хачанов на 18-м месте, Андрей Рублев — на 38-м.

Чемпионская гонка АТР

19 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7225 очка

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5150

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3835

5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3605

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3150

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2340

8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 2090

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1955

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1940

18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1415

38 (55). Андрей Рублев (Россия) — 917