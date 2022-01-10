Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP, Карацев опустился на 20-е место

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

Тройка лидеров осталась без изменений. Серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг. У него в активе 11 015 очков. Российский теннисист Даниил Медведев занимает вторую строчку (8935), а Александр Зверев из Германии замыкает тройку (7970).

Андрей Рублев замыкает топ-5. Аслан Карацев опустился с 18-го на 20-е место. Карен Хачанов потерял одну позицию и находится на 30-й строчке.

Рейтинг АТР от 10 января 2022 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015,

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8935,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7970,

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540,

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4990,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875,

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4603,

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4155,

9 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3653,

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3636,

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20 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351...

30 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1726...