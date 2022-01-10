Хачанов подвел итоги выступления на турнире ATP в Аделаиде
11:11
Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о своем выступлении на турнире ATP в Аделаиде (Австралия).
В финале россиянин проиграл французу Гаэлю Монфису в двух сетах — 4:6, 4:6.
«Первая неделя — первый финал здесь, в Аделаиде. Несмотря на сегодняшнее поражение, это хороший старт сезона 2022. Я доволен своим выступлением и своей игрой на протяжении этой недели. Это только начало. Фокусируюсь на дальнейших выступлениях», — написал Хачанов в Twitter.
С 17 по 30 января в Австралии пройдет турнир «Большого шлема» Australian Open.
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