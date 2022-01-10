Хачанов подвел итоги выступления на турнире ATP в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о своем выступлении на турнире ATP в Аделаиде (Австралия).

В финале россиянин проиграл французу Гаэлю Монфису в двух сетах — 4:6, 4:6.

«Первая неделя — первый финал здесь, в Аделаиде. Несмотря на сегодняшнее поражение, это хороший старт сезона 2022. Я доволен своим выступлением и своей игрой на протяжении этой недели. Это только начало. Фокусируюсь на дальнейших выступлениях», — написал Хачанов в Twitter.

First week-first final here in Adelaide. Despite the loss today, it's a good start of the season 2022. I am happy overall with my performance and game during this week!

It's just the beginning ?

Focused on the next one??#Adelaide #ATP250 #Final pic.twitter.com/7PHdwJm27M — Karen Khachanov (@karenkhachanov) January 9, 2022

С 17 по 30 января в Австралии пройдет турнир «Большого шлема» Australian Open.