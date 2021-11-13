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Медведев, Рублев и остальные участники Итогового турнира ATP прогулялись по Турину

01:35
Все участники Итогового турнира. Фото АТР
Все участники Итогового турнира. Фото АТР
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Российский теннисист Даниил Медведев вместе со всеми участниками Итогового турнира АТР прогулялся по Турину. Компанию ему составил и еще один россиянин Андрей Рублев. Соревнования пройдут в этом итальянском городе.

Россиянин шел с кубком, который он завоевал в прошлый раз. В прошлом году Медведев стал победителем турнира.

В Зеленой группе сыграют серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд. В Красной группе выступят россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берретини и поляк Хуберт Хуркач.

Турнир пройдет с 14 по 21 ноября в Турине (Италия).

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Евгений Петров все материалы автора
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