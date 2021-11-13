Шаповалов обыграл Оже-Альяссима и пробился в финал турнира в Стокгольме

Канадский теннисист Денис Шаповалов победил своего соотечественника Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5) в матче 1/2 финала турнира АТР в Стокгольме (Швеция).

Игра продолжалась один час и 59 минут. Шаповалов сделал шесть эйсов при трех двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперинка, два эйса две двойные и два успешных брейк-пойнта.

В финале соперником Шаповалова станет американец Томми Пол.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Денис Шаповалов (Канада, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 7:5