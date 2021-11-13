Шаповалов обыграл Оже-Альяссима и пробился в финал турнира в Стокгольме
01:13
Канадский теннисист Денис Шаповалов победил своего соотечественника Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5) в матче 1/2 финала турнира АТР в Стокгольме (Швеция).
Игра продолжалась один час и 59 минут. Шаповалов сделал шесть эйсов при трех двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперинка, два эйса две двойные и два успешных брейк-пойнта.
В финале соперником Шаповалова станет американец Томми Пол.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Денис Шаповалов (Канада, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 7:5
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю