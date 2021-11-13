Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какое из многочисленных прозвищ нравится ему больше всего.

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос — 2020» Ига Свентек предложила поменять псевдоним с Осьминога на Кренделек. Она обосновала это предложение нестандартной техникой приема Медведева.

«Кренделёк я тогда впервые услышал. Не знаю, можно ли его считать прозвищем. И я до сих пор не понимаю, почему она так решила. Не вижу сходства. Самое распространенное, наверное, Осьминог. Но мое любимое, наверное, Медведь. Потому что происходит от моей фамилии и меня так называли в школе и в университете лет до 20», — сказал Медведев на YouTube-канале Tennis TV.

Ближайшее соревнование, в котором 25-летний теннисист примет участие, будет Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем.

Первый матч россиянина состоится 14 ноября с Хуркачем. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Итоговый турнир ATP пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.