Медведев — о победе над Руне: «Определенно сейчас я люблю грунт намного больше»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в финале турнира в Риме с датчанином Хольгера Руне — 7:5, 7:5.

— Ты ненавидел грунт до этого. Сегодня начало новой красивой дружбы?

— Именно дружбы. Не скажу, что я полюбил грунт. Хард — моя единственная любовь...в теннисе. Но определенно сейчас я люблю грунт намного больше, — сказал Медведев после матча.

Ранее спортсмен заявлял, что ненавидит играть на грунте.