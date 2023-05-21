Медведев — об игре на грунте: «Сказал тренеру: «Не знаю, что происходит, но я чувствую себя потрясающе»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем состоянии перед стартом турнира ATP в Риме. В финале 27-летний россиянин обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 7:5.

«Перед этим турниром, еще в Мадриде и Монте-Карло, я чувствовал себя не так уж плохо. Я думал: «Хорошо, давайте продолжим». Потом, когда я приехал сюда, я чувствовал себя так хорошо на тренировках и я сказал тренеру: «Не знаю, что происходит, но я чувствую себя потрясающе, так что посмотрим, как все пойдет», — цитирует Медведева ATP.