Чесноков: «Медведев — лучший теннисист в мире прямо сейчас! Его невозможно остановить»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о текущей форме российского теннисиста Даниила Медведева.

«Медведев набрал такую форму, что его невозможно остановить. Это настоящий спектакль с такими скоростями, что дух захватывало. Его сейчас невозможно обыграть. Он лучший в мире прямо сейчас! На любом покрытии он способен обыграть любого теннисиста. Он очень хорошо настроен на победы. На «Ролан Гаррос» он будет блистать, я уверен. Ждем чего-то невероятного от него», — приводит Sport24 слова Чеснокова.

21 мая Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме. В финальном матче россиянин обыграл Хольгера Руне из Дании (7:5, 7:5). Для 27-летнего Медведева этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году. Ранее в этом сезоне он становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами.