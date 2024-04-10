Медведев — о Монфисе: «Гаэль очень хорошо обороняется»

Теннисист Даниил Медведев победил француза Гаэля Монфиса во втором круге «мастерса» в Монте-Карло — 6:2, 6:4. После матча россиянин подвел итоги встречи.

«Это была тактическая игра местами, но я чувствовал себя хорошо. Я играл на хорошей скорости, где мог хорошо защищаться и не давать ему два легких мяча. Гаэль очень хорошо обороняется, поэтому иногда боишься его атаковать», — цитирует Медведева сайт ATP.

Отметим, что во время матча Медведев был недоволен решением линейного судьи.

Медведев впервые на грунте победил французского теннисиста из топ-400 мирового рейтинга — 1 победа и 10 поражений.

В третьем круге турнир 28-летний россиянин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.