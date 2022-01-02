Медведев проиграл Умберу на ATP Cup
08:24
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение на ATP Cup. В трех сетах он проиграл французу Уго Умберу — 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7).
Таким образом, Франция сравняла счет в противостоянии с Россией. В первом матче Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша — 2:6, 7:5, 6:3.
Стоит отметить, что это первое поражение Медведева в командных соревнованиях за последние два сезона.
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