Медведев проиграл Умберу на ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение на ATP Cup. В трех сетах он проиграл французу Уго Умберу — 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7).

Таким образом, Франция сравняла счет в противостоянии с Россией. В первом матче Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша — 2:6, 7:5, 6:3.

Стоит отметить, что это первое поражение Медведева в командных соревнованиях за последние два сезона.