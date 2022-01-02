Россия обыграла Францию на ATP Cup после победы Медведева и Сафиуллина в парном матче

Россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин победили французскую пару Фабриса Мартена/Эдуарда Роже-Васслена в рамках группы В на ATP Cup — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 15 минут.

Счет в матче с Франций стал 2:1. Ранее Сафиуллин победил Артура Риндеркнеша 2:6, 7:5, 6:3, а Медведев проиграл Уго Умберу 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7).

В группе В также выступают сборные Австралии и Италии.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа B

Россия — Франция

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — Фабрис Мартен/Эдуар Роже-Васслен — 6:4, 6:4