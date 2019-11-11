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Медведев проиграл Циципасу в стартовом матче итогового турнира ATP

18:59
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Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в стартовом матче итогового турнира ATP — 6:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

В следующих матчах сыграет с Рафаэлем Надалем (Испания) и Александром Зверевым (Германия).

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Андре Агасси

Петрос Циципас (Греция, 6) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:6 (7:5), 6:4

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