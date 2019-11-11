Медведев проиграл Циципасу в стартовом матче итогового турнира ATP
18:59
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в стартовом матче итогового турнира ATP — 6:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
В следующих матчах сыграет с Рафаэлем Надалем (Испания) и Александром Зверевым (Германия).
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Андре Агасси
Петрос Циципас (Греция, 6) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:6 (7:5), 6:4
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