Даниил Медведев дал неожиданный совет молодым теннисистам

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о решающем моменте своей спортивной карьеры в юности и поделился важными советами с молодыми спортсменами, которые сомневаются в себе.

— Одного решающего момента не вспомню. У меня всегда все было постепенно. В юниорах начинал тяжело. Потом среди теннисистов до 14 лет, по-моему, в топ-5 стоял. В рейтинге ITF тоже сначала шло трудно, попал в топ-13, что не очень высоко, но тоже неплохо. Так же и по взрослым — сперва непросто, потом постепенно шел наверх. Так что нет, какого-то одного момента, когда бы все для меня перевернулось, не было. Шла долгая работа, которая вылилась в результат.

— Какой совет можете дать юным теннисистам и теннисисткам, которые сомневаются в себе?

— Насколько это возможно, наслаждайтесь теннисом и при этом старайтесь побеждать. С одной стороны, надо получать удовольствие от игры, с другой — важно расстраиваться поражениям. Если ты все время будешь только наслаждаться, так тоже не работает. Это тяжелый вид спорта. Все время только два человека на корте, и побеждает один. Теннис надо любить, но при этом всегда хотеть выигрывать.

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